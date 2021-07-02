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Gündem
Ozan URAL-DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 05:31 | Son Güncelleme:

Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

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Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

Beşiktaş'ta Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, kökünden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak'ta bulunan Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, saat 03.45 sıralarında yol kenarında park halindeki 34 FC 3591 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Çevrede sesi duyan kişilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kökünden çıkarak devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Araçta ise hasar meydana geldi. Olay saatinde parkta ve yolda kimsenin olmaması, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

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