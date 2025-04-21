×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Koku ihbarı vahşeti ortaya çıkardı! Hamile kadının cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Elif Civil#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 14:52

Kastamonu'da apartmanı saran koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği evde, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'in cesedi bulundu. Elif Civil'in, yapılan incelemesinde vücudunda bıçak izlerinin olduğu ve 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Civil'in eşi B.C. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.

Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

Koku ihbarı vahşeti ortaya çıkardı Hamile kadının cesedi bulundu

Haberin Devamı

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elif Civil'in eşi B.C., gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınAstım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğizAstım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Elif Civil#Polis

BAKMADAN GEÇME!