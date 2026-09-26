'Kökten Geleceğe' sergisi, Rami Kütüphanesi'nde: 'Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak istedik'

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Özgün Küçükkahraman Yazgan'ın küratörlüğünde hazırlanan sergide, çini sanatçısı Gül Camadan, vitray sanatçısı İnci Çatal, geleneksel keçe sanatçısı Nihal Hoşgel ve esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya'nın yaklaşık 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında ayrıca dört farklı sanat dalında bir hafta boyunca atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

"GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMAK İSTEDİK"

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Olcay Aydemir, dernek olarak yıllardır farklı sanat dallarında eğitim verdiklerini belirterek, "Bugün ziyaretçiler yaklaşık 40 eser görecek. Çini, soğuk porselen, geleneksel keçe ve vitray eserleriyle dört hocamız burada yer alıyor. 'Kökten Geleceğe' ismi bizim için çok önemli. Çünkü geleneksel mirası gelecek nesillere aktarmak istedik. Küratörümüz, birçok eser arasından en özgün olanları seçerek güzel bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturdu" dedi.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen atölyelere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Olcay Aydemir, "Başvurular bir gün içinde doldu. Ancak alan açık olduğu için merak edenler atölyeleri izleyebilecek. Tüm İstanbulluları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri Rami Kütüphanesi'ndeki sergiyi görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"HER ESER YAKLAŞIK BİR AY SÜRÜYOR"

Esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya, sergiye 10 eserle katıldığını belirterek, "Her çalışma yaklaşık bir ay sürüyor. Doğayı taklit etmeye çalışıyoruz. Kardelen, gül, kadife çiçeği, müge ve şakayık gibi birçok çiçeği botanik heykellere dönüştürdük. Kültür Yolu Festivali kapsamında burada olmak bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

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"VİTRAY UZUN VE ZAHMETLİ BİR SÜREÇ"

Vitray sanatçısı İnci Çatal ise sergide 20'nin üzerinde Tiffany vitray eseriyle yer aldığını söyledi. Çatal, "Vitray, camların tek tek kesilip rodajlanması, lehimlenmesiyle oluşan uzun ve maliyetli bir süreç. Tarihi yapılardan modern mekanlara kadar birçok alanda kullanılan bu teknik, sabır isteyen ama çok keyifli bir sanat" dedi.

"İSTANBUL'UN MİSTİK HİKAYELERİNİ ANLATTIK"

Geleneksel keçe sanatçısı Nihal Hoşgel de öğrencileriyle birlikte hazırladıkları altı eserle sergide yer aldıklarını belirterek, "İstanbul'un mistik hikayelerini anlatan keçe tablolar hazırladık. Eserlerin yapım süresi desenine göre iki aydan yedi aya kadar uzayabiliyor" diye konuştu.

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"ÇİNİDE SINIRLARI ZORLADIK"

Serginin küratörü Özgün Küçükkahraman Yazgan ise çini sanatçısı Gül Camadan ile eserlerinin de sergide yer aldığını belirterek, "Çinide sınırları zorladığımız özel eserleri sergiliyoruz. Minyatür çalışmalar zaman alıyor ancak köklerimizden gelen sanatı bugünün sanatçılarıyla buluşturmayı amaçladık. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.