×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Kökten Geleceğe’ sergisi Rami Kütüphanesi’nde

Güncelleme Tarihi:

#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Sanat
‘Kökten Geleceğe’ sergisi Rami Kütüphanesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ‘Kökten Geleceğe’ sergisi, Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çini, vitray, geleneksel keçe ve esnek soğuk porselen sanatını bir araya getiren sergi, 4 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Özgün Küçükkahraman Yazgan’ın küratörlüğünde hazırlanan sergide, çini sanatçısı Gül Camadan, vitray sanatçısı İnci Çatal, geleneksel keçe sanatçısı Nihal Hoşgel ve esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya’nın yaklaşık 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında ayrıca dört farklı sanat dalında bir hafta boyunca atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

‘BİR KÖPRÜ KURMAK İSTEDİK’

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Olcay Aydemir, dernek olarak yıllardır farklı Sanat dallarında eğitim verdiklerini belirterek, “Ziyaretçiler yaklaşık 40 eser görecek. Çini, soğuk porselen, geleneksel keçe ve vitray eserleriyle dört hocamız burada yer alıyor. ‘Kökten Geleceğe’ ismi bizim için çok önemli. Çünkü geleneksel mirası gelecek nesillere aktarmak istedik. Küratörümüz, birçok eser arasından en özgün olanları seçerek güzel bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturdu” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen atölyelere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Olcay Aydemir, “Başvurular bir gün içinde doldu. Ancak alan açık olduğu için merak edenler atölyeleri izleyebilecek. Tüm İstanbulluları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri Rami Kütüphanesi’ndeki sergiyi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Sanat

BAKMADAN GEÇME!