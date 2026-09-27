‘Kökten Geleceğe’ sergisi Rami Kütüphanesi’nde

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Özgün Küçükkahraman Yazgan’ın küratörlüğünde hazırlanan sergide, çini sanatçısı Gül Camadan, vitray sanatçısı İnci Çatal, geleneksel keçe sanatçısı Nihal Hoşgel ve esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya’nın yaklaşık 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında ayrıca dört farklı sanat dalında bir hafta boyunca atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

‘BİR KÖPRÜ KURMAK İSTEDİK’

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Olcay Aydemir, dernek olarak yıllardır farklı Sanat dallarında eğitim verdiklerini belirterek, “Ziyaretçiler yaklaşık 40 eser görecek. Çini, soğuk porselen, geleneksel keçe ve vitray eserleriyle dört hocamız burada yer alıyor. ‘Kökten Geleceğe’ ismi bizim için çok önemli. Çünkü geleneksel mirası gelecek nesillere aktarmak istedik. Küratörümüz, birçok eser arasından en özgün olanları seçerek güzel bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturdu” dedi.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen atölyelere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Olcay Aydemir, “Başvurular bir gün içinde doldu. Ancak alan açık olduğu için merak edenler atölyeleri izleyebilecek. Tüm İstanbulluları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri Rami Kütüphanesi’ndeki sergiyi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.