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Kokoreççide sevgilisini darbeden şahsa garsonlardan tekme tokat dayak

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 10:42

Taksim’de kokoreççiye yemeğe gelen Burak K., kıskançlık tartışmasında sevgilisi Elif K.’ya kola ve patates kızartması da fırlatarak darbetti. Kadının darbedildiğini gören garsonlarda da Burak K.'yı tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin gözaltına aldığı 3 garson adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi. Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.’nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.’ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

Kokoreççide sevgilisini darbeden şahsa garsonlardan tekme tokat dayak

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS YAKALADI

Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.’yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı.

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Kokoreççide sevgilisini darbeden şahsa garsonlardan tekme tokat dayak

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.’nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

Kokoreççide sevgilisini darbeden şahsa garsonlardan tekme tokat dayak

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.’ya ifadesinin alınması sonrasında “kasten yaralamaö suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Elif K.’nın erkek arkadaşı Burak Y.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

Kokoreççide sevgilisini darbeden şahsa garsonlardan tekme tokat dayak

 

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul

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