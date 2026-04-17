‘Kokoreç kalmadı’ tartışması kanlı bitti! Esnafı, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek ağır yaraladı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. Cihan Tantin, bir süre önce dükkanına giderek Gökhan Oğrak'tan kokoreç siparişi verdi. Kokoreç kalmadığını söyleyen Orak ve Tantin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

EVİNİN PENCERESİNDEN TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Dün akşam saatlerinde Cihan Tantin, oturduğu binanın girişindeki kokoreç dükkanı sahibi Gökhan Orak ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yanlarında bulunan kişilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada binaya giren Tantin, ikinci kattaki evinin penceresinden av tüfeğiyle Gökhan Orak'a ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Orak, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Orak, özel hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Orak'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Polis, Cihan Tantin ile Osman T.'yi olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tantin, tutuklandı, Osman T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.