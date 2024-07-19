Kokmuş balıkla uyuşturucu sevkıyatı yapmışlardı! Hepsi tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda İzmir Otogarı'nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin ecstasy ve 8 bin sentetik hap ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, otobüs terminalinde ele geçirilen kolideki uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından tespit edilememesi için kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.