MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası
GeriGündem Kokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Kokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası
Abone Olgoogle-news

BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde, 303 gram kokainle yakalandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Bulut (31) ve Ferhat Demir'e (46) 15'er yıl hapis ile 50'şer bin TL para cezası verildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce TEM yolundaki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan İbrahim Bulut ve Ferhat Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle SEGBİS ile cezaevinden duruşmaya katılan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın aldıklarını ve asla ticari amaç gütmediklerini öne sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferhat Demir ile İbrahim Bulut’un 15’er yıl hapisle cezalandırılmalarını ve 50’şer bin TL adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle