Gündem Haberleri

Kokain gemisi soruşturmasında 10 tutuklama

#Uyuşturucu#Operasyon#Soruşturma
Kokain gemisi soruşturmasında 10 tutuklama
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İspanya güvenlik birimlerince 7 Ocak’ta, Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 ton kokain ele geçirildi ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 mürettebat yakalandı. Söz konusu gemide mürettebat olarak görev yapan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş İspanya’da tutuklandı.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheliler Çetin Gören, Ahmed Almassrı ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping) adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, ayrıca kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına el koyuldu.

Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassrı, Abdurrahman Khalleefah, Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz, Hasan Can ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından tutuklandı. Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Eymen ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

