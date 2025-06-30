‘Kök maaş’ta gözler Kabine’de

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Toplantının ana gündem maddeleri; ekonomi, terörle mücadele ve dış politikadaki son gelişmeler olacak. Ayrıca son günlerde artan orman yangınları da toplantıda ele alınacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve en düşük emekli aylığı masada olacak. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak. Hükümet, kök aylığı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapmayı planlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz” demişti.

İŞÇİ-EMEKLİ ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz’da enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ardından ekonomi kurmayları artışın netleştirilmesi için değerlendirmeler yapacak. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, kamu işçilerine yönelik zam süreci de ele alınacak.