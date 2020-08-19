Köfteci COVID

Ekipler, kontrollerde çiğköfte dükkânı işleten M.A.’nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti. Çiğköfte satışı yapmaya devam ettiği belirlenen M.A., izolasyon için evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, “Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki”, “Ateşim çıkmadı ki”, “Dükkâna bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim” diye bahaneler uydurdu. M.A’ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.