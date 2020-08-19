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Hürriyet
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Gündem
Ali Can ZERAY/ DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Köfteci COVID

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Köfteci COVID
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Kırklareli kent merkezindeki Balkan Caddesi’nde, COVID-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde çiğköfte dükkânı işleten M.A.’nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti. Çiğköfte satışı yapmaya devam ettiği belirlenen M.A., izolasyon için evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, “Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki”, “Ateşim çıkmadı ki”, “Dükkâna bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim” diye bahaneler uydurdu. M.A’ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. 

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