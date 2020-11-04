Köfte-ayran tartışması

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan küçük kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı. Hastane karşısındaki restoranın şefi Erdal Doğan, “Birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, ‘Parayı hemen gönderelim, ne olur Ayda’ya köfte ulaştırın’ diyorlar” dedi. Zincir restoran Köfteci Yusuf da hastaneye onlarca köfte ve ayran gönderip bunu sosyal medyadan da “İnanılmaz kurtuluş sonrası isteği sorulduğunda köfte ve ayran isteyen Ayda bebek için çalışanlarımız köftelerimizi ve ayranlarımızı ulaştırmak için yola çıktı. Tüm kalbimiz seninle, ülkemize ne güzel hediyesin Ayda! Canın her köfte ve ayran istediğinde biz seve seve getireceğiz. Güzel bir ömrün olsun. ” mesajıyla duyurdu. Köfteci Yusuf’un paylaşımına sosyal medyada “iyilik hareketini gönülden destekliyoruz” diyerek destek verenler olsa da çoğunluk tepki gösterdi. İşte bazı sosyal medya mesajları:

- İyi niyetli bile olsa bu paylaşım etik ve doğru paylaşımlar değil.

- Bir marka çıkıp bu kâbustan kendisine pr çalışması çıkarıyor.

- Normalde on binlerce lira para verip reklam yapacaklardı. Ama burada afetzedeyi kullanarak hem itibar kazandılar hem binlerce etkileşim alıyorlar. O kadar kârlı ki asla kaçırmazlar bu fırsatı.

- Şovunuzu başka yerde yapın.