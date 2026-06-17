‘Kod Yasa’ Görüşmesi… Kurtulmuş’a DEM Parti ziyareti

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Kendini fesheden PKK’daki teröristlerin silah bırakma aşamasını tamamlamak amacıyla yasama adımlarıyla dağdan inişlerin “fermuar” yöntemiyle düzenlenmesi planlanıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş dün DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti. Görüşmede, İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle temasları ile “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen aşama ele alındı. Meclis Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi. Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi” denildi.

YAZ TAKVİMİ

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Toplantıda, PKK’nın tümden tasfiyesini sağlayacak adımların Meclis’in yaz tatilinden önce atılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. İmralı Heyeti, dağlarda bekleyen PKK’lıların tamamının silah bırakması amacıyla ceza infaz yöntemlerine ilişkin güvence içeren yasanın adli tatilden ve yasama yılı tatilinden önce hızla çıkarılmasını istiyor. AK Partili yetkililer ise şu anda yüzde 40’lar dolayında olduğu belirtilen silah bırakma oranının en az yüzde 80’e ulaşmasıyla Meclis’in daha hızlı karar alabileceğine işaret ediyor. Her iki partiden kaynaklar, “kod yasa” veya “kök yasa” olarak düzenlenecek ve geçici nitelikte olacak çerçeve yasaya ilişkin teklifin tatilden önce Meclis’e sunulabileceğini, hatta bu teklifin Meclis Adalet Komisyonu’nda da görüşülebileceğini belirtiyor. Ancak teklifin Genel Kurul’da görüşülme takviminin yaz tatilinden sonra ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına kalabileceği belirtiliyor.

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Bu durumda, teklif metni netleşip yasama durağını geçtikten sonra kalan PKK’lıların tüm silahlarını teslim etmeleri sağlanacak. Teklif yasalaştıktan sonra da örgütün Avrupa ve yurtdışındaki diğer bileşenlerinin tamamen tasfiyesine yönelik vaatlere uyulması beklenecek. Böylece sürecin “fermuar” yöntemiyle eşgüdümlü işleyip sonuca ulaşması ümit ediliyor.