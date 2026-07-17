‘Kod kanun’ ilerliyor

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, önceki gece 15 Temmuz anma programlarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ başkanlığındaki AK Parti heyetiyle bir araya geldi. AK Partili kurmaylar ile DEM Parti heyeti, süreçle ilgili değerlendirme yaptı ve çerçeve yasa konusunu ele aldı. AK Partili yetkililer, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü hazırladıkları yasa teklifiyle ilgili ayrıntıları İmralı Heyeti’yle paylaştı.

BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞME

DEM Parti heyeti, bu temasların ardından dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında bir araya geldi. İmralı Heyeti, teklif taslağında iyileştirilmesini istedikleri bazı ayrıntılar ile taslakta henüz karşılık bulmayan beklentileri konusunda Bahçeli ile görüş alışverişinde bulundular. DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşmenin ardından Buldan’ın makamında bu kez DEM Partili yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptılar. İmralı Heyeti’nin yakın zamanda İmralı Adası’na giderek teklif müzakeresinde gelinen aşamayı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

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UZLAŞMA ARAYIŞI

DEM Parti kanadı, kendisini fesheden ve üyeleri silah bırakan PKK’nın varlığının sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenlemenin, örgüt üyelerini “suça karışan-karışmayan, üst düzey-alt düzey” gibi sınıflayan yaklaşımda olmasını istemiyor. DEM Parti yönetimi, örgüt üyelerinin tasfiye sürecine zarar verebileceği gerekçesiyle “pişmanlık-etkin pişmanlık” gibi mevcut mevzuattaki ifadelerin yeni teklife aktarılmasına itiraz ediyor. İktidar tarafı ise, kamuoyunda “af veya genel af” olarak algılanabilecek veya infaz işleminde bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını ifade ediyor. Genel bir uzlaşma sağlanması halinde 7-8 maddeden oluşacak çerçeve teklifin gelecek hafta Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği belirtildi. Gelişmelere bağlı olarak teklifin Meclis tatile girmeden önce bu ay sonu veya ağustos başına kadar yasalaştırılma olasılığı bulunuyor.

BAHÇELİ: DEVLET POLİTİKASI

Edinilen bilgiye göre MHP Lideri Bahçeli görüşmede, teklifin kapsayıcı ve ihtiyaca uygun olması gerektiğini, yaz ayları geçilmeden, Meclis kapanmadan yasama sürecinin tamamlanmasını beklediğini, Öcalan’ın da taslak üzerinde görüşlerinin alınmasının uygun olacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu teyit eden Bahçeli, “Bu süreç devlet politikasıdır ve devlet politikası nihayete erdirilmeli” dedi.