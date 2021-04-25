Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor? 2021 Koçtaş çalışma saatleri

Koçtaş ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Koçtaş Market 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri farklılık gösterebilir. İşte detaylar…

Koçtaş, İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin 19 ilinde toplam 41 mağazasıyla, yerli ve ithal çok sayıda markanın ürünlerini uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla müşterilerine sunuyor. Koçtaş mağazalarında dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından hazır perdeye, halıdan boyaya ve parkeye kadar on binlerce ürün satılıyor.

1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu’nun ilk şirketlerinden biridir. 1996 yılına kadar Yapı Malzemeleri toptancısı olarak faaliyet gösteren şirket, hem tali bayiilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet sundu. Koçtaş, 1996’da perakendeciliğe başlama kararı alarak, ilk ev geliştirme mağazasını 1996’da İzmir Bornova’da açtı. Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları ile büyümesini sürdürdü. 2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında ”Joint Venture” anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı.

Koçtaş Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir. Ayrıca hafta sonları da açıktır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Koçtaş merkez binası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Koçtaş merkez şubesine 216 430 03 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 484 43 13 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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