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Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü... Ölüm nedenleri belli oldu

#Van#Erciş#Balık Ölümleri

Van'ın Erciş ilçesinde son günlerde yaşanan balık ölümlerinin nedeni belli oldu. Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, balık ölümlerinin nedeninin büyük su kitlelerinde gerçekleşen plankton ve alglerin artışından kaynaklandığını söyledi.

Koçköprü Baraj Gölündeki balık ölümlerinin nedeni belli olduKoçköprü Baraj Gölündeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Koçköprü Baraj Gölündeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

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Erciş'e bağlı Koçköprü Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri endişeye yol açtı. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, araştırma yapmak için baraj gölüne gitti. Burada numune alıp inceleme yapan Dr. Mustafa Akkuş, balık ölümlerinin, büyük su kitlelerindeki plankton ve alg artışı nedeniyle yaşandığını söyledi. Akkuş, balık ölümlerinin, ötrofikasyona bağlı göl gibi büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu plankton ve alg varlığının aşırı çoğalmasından kaynakladığını kaydetti. 

Koçköprü Baraj Gölünde korkutan görüntü... Ölüm nedenleri belli oldu

'GÖL ÇEKİLİNCE BALIK ÖLÜMLERİNİ GÖRÜYORUZ'

Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Mustafa Akkuş, "Kuraklık çok boyutlu bir etki oluşturuyor. Tarımsal ürünlerin yanı sıra baraj ve göllerdeki balıklar üzerinde de olumsuz bir etki gösteriyor. Van Gölü'nün çekilmesinden sonra baraj göllerinde ciddi balık ölümleri görüyoruz. Tıpkı Van Gölü gibi etrafındaki barajlar da hiç olmadığı kadar düşük bir seviyeye ulaştı. İçinde bulunduğumuz eylül ayı itibarıyla bölgemizde plankton ve alglerin çoğalması açısından uygun bir mevsim oluşturuyor. Bulunduğumuz Koçköprü Barajı'nda binlerce balığın öldüğünü görüyoruz. Su seviyesi düşünce balıklar dar bir alana toplandı. Göle aşırı azot ve fosfat girdisi var. Böylece iplik saatler başta olmak üzere mikro algler aşırı derecede çoğaldı. Oksijen düşmeye başlayınca balıkların solungaçları tıkanmaya başladı. Hal böyle olunca balık ölümlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki ekim ve kasım ayı bu açıdan çok önemli. Ümit ediyoruz ki havza bol su alır ve barajlardaki su oranı yükselir ve balık ölümleri son bulur. Yağmurların yağması geçici bir çözüm. Şu anda bulunduğumuz Koçköprü Barajı havzasında yüzlerce evin atığı bu baraja akıyor. Burada gölün özümseyeceğinden çok daha fazla azot ve fosfat yükü göle girmiş oluyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Eğer buna bir çözüm bulmazsak her yıl bu mevsimlere geldiğimiz zaman burada balık ölümlerinin ölümlerini maalesef göreceğiz" diye konuştu.

Koçköprü Baraj Gölünde korkutan görüntü... Ölüm nedenleri belli oldu

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#Van#Erciş#Balık Ölümleri