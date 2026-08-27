Kocatepe’ye zafer yürüyüşü

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Büyük Taarruz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesi ve Kocatepe’de çeşitli programlar gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı programlarda, Kara Kuvvetleri Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Kocatepe’ye doğru ‘Zafer Yürüyüşü’ düzenlendi, temsili atlı birlikler İzmir’e uğurlandı. Yürüyüşe askeri birlik, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Şuhut Belediye Şehir Stadyumu’nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program kapsamında 41. Komando Tugay Komutanlığı Birliği tarafından Komando Andı okundu. Komando Andı’nın ardından program protokol konuşmalarıyla sürdü. Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’nca “Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı” gösterimi yapıldı ve 41. Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri “Komando Andı” okudu.





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NUMAN KURTULMUŞ: KAHRAMANLIK TARİHİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’daki Zafer Haftası kutlamalarında özetle şöyle konuştu: “Türkiye’nin tarihi büyük kahramanlıklarla dolu, zengin destanlarla dolu bir tarihtir. Hele hele 30 Ağustos haftası, bildiğiniz gibi tam manasıyla bir zaferler haftasıdır. 1071’de Malazgirt’in kapılarından Anadolu topraklarına gelen Sultan Alparslan komutasındaki ordular, Anadolu’yu kıyamete kadar milletimizin yurdu kılmış ve burayı ilelebet devlet-i ebed müddetin vatanı haline getirmiştir. Aynı şekilde, 26 Ağustos 1922’de de o günkü zor şartlar içerisinde buradan, Şuhut’tan 25 Ağustos gecesi başlatılan yürüyüşle birlikte 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz başlatılmış ve çok şükür 30 Ağustos’ta da zafer kazanılarak 9 Eylül’de düşman denize dökülmüştür.

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EMPERYALİSTLERİN KOVULDUĞU KAPI

Eğer Malazgirt Anadolu’ya giriş kapısıysa, burası, Afyon, Anadolu’dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır. Onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Ne Malazgirt ne de 30 Ağustos kolayca kazanılmış bir zaferdir. Tarih sadece hatıra olsun diye anlatılmaz; tarih ibret almak için, dersler çıkarmak için ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bizim için en büyük kuvvettir.”