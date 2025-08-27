Kocatepe’de büyük taarruz coşkusu: Bu millet diz çökmez

Haberin Devamı

Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Zafer Haftası törenleri Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi’nden başladı. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, selamlama konuşmasından sonra Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Ardından da atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargâhı’ndan İzmir’e uğurlayan kortej yürüyüşünü başlattı. Yürüyüş sonrasında Şuhut Stadyumu’na giden TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

FİLİSTİN ORTAK MESELEMİZ

“26 Ağustos’un o Büyük Taarruz’unu yeniden yaşıyor, yeniden hissediyoruz. Bu millet büyük bir millettir. En zor şartlarda bile yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir millettir. Altın tasma bu milletin boynuna tarih boyunca vurulmamıştır ve asla kıyamete kadar vurulmayacaktır. Bu millet Allah’tan başka kimsenin önünde diz çöküp eğilmez. Hiçbir emperyalist gücün önünde ‘eyvallah’ demez. Ne kadar güçlü, ne kadar zor şartlar içinde olursa olsun özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Filistin’de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmak da bunun için gayret sarf etmek de bu milletin boynunun borcudur. Bazıları ‘Bize ne Filistin’den, bize ne Gazze’den?’ diyebilir. Çok açık söylüyorum, Filistin meselesi Türk Milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir.” Kurtulmuş daha sonra Kocatepe’deki törenlere katıldı.

SOLOTÜRK BÜYÜLEDİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün Kocatepe semalarında yaptığı gösteri uçuşu, izleyenleri heyecanlandırdı. F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri hem görsel şölen sundu hem de zafer ruhunu yeniden yaşattı.

ATA’YA ÇELENK

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’u sevk ve idare ettiği, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Kocatepe’de dün sabah gerçekleştirilen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı. Kurtulmuş’un Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

HURİYE ANNE BİSİKLETLİLERE EŞLİK EDECEK

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda’ bisiklet turu Afyon Kocatepe’den başladı. Tur 8 Eylül’de Belkahve Ata Anı Evi’nde sona erecek. Bisiklet turunun koordinatörü Osman Kutlu’nun 88 yaşındaki annesi Huriye Kutlu da bu yolculukta bisikletlilere eşlik edecek.