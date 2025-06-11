Kocasının ölümüne neden olan sürücüden korunma istedi: Bizi koruyun

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Kontrolden çıkan araç, önce park halindeki 4 araca, ardından da kaldırımda yürüyen 43 yaşındaki, bir çocuk babası Refi Pekmez’e çarptı. Pekmez hayatını kaybetti. O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Babaoğlan, gözaltına alındı.

‘ARAMIZDA HUSUMET VAR’

Kaza nedeniyle eşini kaybeden Lisa Hoşboyar Pekmez, araç sürücüsü Saliha Babaoğlan ile aralarında husumet olduğunu iddia ederek mahkemeden korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Gerçekleşen elim kaza nedeniyle müvekkilim ve 8 yaşındaki oğlu derin bir üzüntü içerisindedir. Kazayı yapan araç sürücüsü tam kusurludur. Gerçekleşen kaza sebebiyle kocası Refi Pekmez feci şekilde can veren müvekkilin, bu olayda asli kusurlu olan Saliha Babaoğlan’ı yakınlarında görmeyi, kendileri ile iletişime geçilmesini ve haklarında herhangi bir açıklama yapılmasını haklı bir sebeple istememektedir. Elem ve keder içerisinde olan müvekkil ile Saliha Babaoğlan arasında ciddi husumet vardır. Müvekkil ve çocuğuna karşı gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi adına mahkemenizden korunma talep etmekteyiz.”

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Talebi değerlendiren mahkeme, Saliha Babaoğlan’ın 1 ay süreyle Lisa Hoşboyar Pekmez’e uzaklaştırma kararı verdi. Mahkeme, Babaoğlan’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ ile cezalandırılacağını kararında açıkladı.