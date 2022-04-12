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Kocasının kaçırıldığını sandı, sopayla araca saldırdı

#İstanbul#Esenyurt#Hırsızlık
Kocasının kaçırıldığını sandı, sopayla araca saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta marketten telefon çaldıkları iddia edilen hırsızların peşinden koşan telefonun sahibi, şüphelileri durdurmak için otomobillerine bindi. Otomobil hareket edince kocasının kaçırıldığını düşünen kadın ise sopayla aracın camlarına vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken yaşananlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim Halil'in cep telefonu markette otururken, otomobille gelen kişiler tarafından çalındı.

Telefonunun çalındığını gören Halil, hırsızları durdurmak için araçlarına bindi. Kocasının kaçırıldığını düşünen Halil'in eşi sopayla otomobilin camlarını kırdı.

Kocasının kaçırıldığını sandı, sopayla araca saldırdı

İbrahim Halil bu sırada araçtan inerken, ortalığın karışmasından faydalanan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kocasının kaçırıldığını sandı, sopayla araca saldırdı

 

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#İstanbul#Esenyurt#Hırsızlık

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