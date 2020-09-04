Kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın: ‘Ben vurmasaydım o beni öldürecekti’

Adana Seyhan’a bağlı Gökçeler Mahallesi’nde dün saat 03.30 sıralarında, Fikriye ve Hakan (33) Özbek çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, kocası tarafından darp edilen Fikriye Özbek, çocuklarının da evde olduğu sırada pompalı av tüfeğiyle eşi Hakan Özbek’e ateş etti.

YAKINLARI ‘TESLİM OL’ DEDİ

Hakan Özbek göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocukları ve komşuları uyandı. Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek’in öldüğü belirlendi. Polise teslim olan Fikriye Özbek’in yakınlarına, “Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.