×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocasını öldürüp 9 ay küvette bekletmişti! Firari Fatma sahte kimlikle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Sahte Kimlik#Kırıkkale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 12:50

Kırıkkale'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur’u tabancayla öldürüp, evindeki küvette 9 ay bekleten, cezasını çektiği cezaevinden firar eden Fatma Sungur (51), Konya'da sahte kimlikle yakalandı.

Haberin Devamı

Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı.

Kocasını öldürüp 9 ay küvette bekletmişti Firari Fatma sahte kimlikle yakalandı

18 YIL ÖNCE VAHŞETE İMZA ATMIŞTI

Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur’un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı. O dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanan Fatma Sungur’un, Denizli Çardak Açık Cezaevi’nden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur’un, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKarısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybettiKarısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Kocasını öldürüp 9 ay küvette bekletmişti Firari Fatma sahte kimlikle yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Sahte Kimlik#Kırıkkale

BAKMADAN GEÇME!