Kocasını öldüren sevgilisine ‘Süpersin’ demiş

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Bursa’da, kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla vurulmuş cesedi bulunan Recep Arı (31) cinayetiyle ilgili soruşturma 6.5 ay sonra tamamlandı. İddianamede tutuklu sanık Kadir Ilgız (23) ile Recep Arı’nın eşi tutuksuz sanık Selma Arı (30) hakkında, ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

‘ARTIK SENİ RAHATSIZ EDEMEZ’

İddianamede, Recep Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü öne süren Selma Arı, ifadesinde “Olaydan 1 yıl önce Kadir ile aramızda gönül ilişkisi başladı. Kadir ile mesajlaştığımı Recep gördü ve beni darp etti. Eline silah alıp ‘Önce Kadir’i sonra eve gelip seni öldüreceğim’ diyerek evden çıktı. Ertesi gün sabaha kadar gelmedi” dedi. İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. Selma Arı’ya WhatsApp mesajı ile “Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal” diyen Ilgız’a, Selma Arı’nın “Oh, iyi olmuş, süpersin” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.