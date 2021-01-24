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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Kocasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etmişti! Yeni gelişme...

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Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı televizyon programında kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak tutuklandı.

Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Alime Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali Toprak'ın öldürüldüğü belirlenmişti.

Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Alime Toprak, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ali Toprak cinayetinde son dakika... Alime Toprak kocası Ali Toprakı öldürdüğünü kabul etti
Ali Toprak cinayetinde son dakika... Alime Toprak kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü kabul etti
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