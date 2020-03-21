Kocasını iple boğdu

Ankara Keçiören’deki Estergon Caddesi’nde önceki gün iddiaya göre, seyyar mobilyacı İsmail Katar (54), sabaha karşı alkollü olarak eve geldi. O sırada evde eşi E. Katar ile 3 oğlu ve gelini uyuyordu. Katar bağırıp küfür etmeye başlayınca evdekiler uyandı. Katar’ın eşine yönelik küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Eşinin üzerine yürüdüğü sırada büyük oğlu S.K., babası Katar’a yumruk atarak itti. İsmail Katar, salonda sızıp kaldı. Sabah Katar’ın uyanmadığını gören büyük oğlu S.K. ambulans çağırdı. Yapılan muayenede Katar’ın öldüğü anlaşıldı. Şüpheli ölüm üzerine evde bulunanlar emniyette sorguya alındı.



UYUMALARINI BEKLEDİ



E. Katar evdekiler uyuyunca sızan kocasını iple boğduğunu söyledi. Emniyette sorgulanan E. Katar’ın ifadesinde, “Sabaha karşı eve sarhoş geldi, küfürler edip hakaretlerde bulundu. ‘Çocuklar uyuyor sessiz ol’ diye uyardım. Küfür etmeye devam etti, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Bu sırada uyanan büyük oğlum onu itti, o da sızıp kaldı. Çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Çocuklar uyuduktan sonra elime aldığım ipi sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım” dediği öğrenildi.