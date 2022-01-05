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Eşini bıçaklayarak öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı: Duvarda böcek görünce beni ve çocuklarımı dövdü

#Konya#Beyşehir#Cinayet

Konya'da Fatma Koç’un (52), eşi Mustafa Koç'u (48) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Alkollü eve gelen Mustafa Koç'un duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğuyla eşini dövdüğü, bu sırada Fatma Koç’un kendisini ve çocuklarını korumak için onu bıçakladığı belirtildi. Koç'un ifadesinde, ''Eşim çalışmıyor işsizdi. Ben bakıcılık ve gündelik temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışıyordum. Benim kazandığım paraları da alıp içki içiyordu. Bana ve çocuklarıma sürekli şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da çocukları ve beni dövdü'' dediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYOR"

Gözaltına alınan Fatma Koç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koç'un ilk ifadesinde, ''Eşim çalışmıyor, işsizdi. Ben bakıcılık ve gündelik temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışıyordum. Evin yükünü ben karşılıyordum. Kazandığım paraları da alıp içki içiyordu. Beni ve çocuklarıma sürekli sebepsiz yere bağırıp şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da çocukları ve beni dövdü'' dediği öğrenildi.

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'BÖCEK' YÜZÜNDEN ŞİDDET UYGULAMIŞ

Yaşananları anlatan Fatma Koç'un yeğeni D.D., olay sonrası halasının kendisini eve çağırdığını söyledi. Mustafa Koç’un uzun zamandır halasına ve çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden D.D., “Halam dünkü olayda, eniştemin eve alkolü geldiğini söyledi. 'Eve sarhoş geldi.1-2 adım gitti sonra böcek gördü. Hepimizi topladı. Sıraya çekti. Oğluma vurdu, kızıma vurdu. Kızımın saçlarını çekip duvara kafasını vurdu. Beni dövdü.' dedi. Kavganın sebebi eve alkollü gelip örümceği görmesiymiş. Çok saçma bir şey ama alkollüydü. Sürekli alkol alıyordu'' diye konuştu.

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Eniştesinin, halasını boşanmaması için tehdit ettiğini söyleyen D.D., ''Halam sürekli işkence altındaydı ve kaç yıldır bu olayları yaşıyordu. Halamı da tehdit ediyordu. Biz boşan diyorduk. 'Boşanamam' diyordu. Çünkü 'Tehdit ediyor, korkuyorum çocuklarıma aileme bir şey yapar' diyordu, o yüzden boşanmadı. Ama olan halama oldu, yeğenlerime oldu. Şu an mağdur olan benim halam. Şiddet gören benim halam. Toprağa girene bir şey olmuyor. O an benim yeğenlerime oluyor, benim halama oluyor. Halam, cezaevine girecek, benim yeğenlerim ne olacak? Yardım istiyorum. Nedir bu alkol alıp gelip karısını, kızını dövmek çocuklarının gözünün önünde. Adalet yerini bulsun diyorum, gereken indirimleri istiyorum ben devletimizden'' dedi.

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#Konya#Beyşehir#Cinayet

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