Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocasını bıçaklayarak hastanelik etmişti! Bu kez çocuklarını darp etti

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Polis#Şiddet
Kocasını bıçaklayarak hastanelik etmişti Bu kez çocuklarını darp etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 10:49

Gaziantep’te daha önce kocasını bıçaklayarak akciğerinden yaralayan Nedime Yavuz bu kez öz çocuklarını darp etti. Daha önce de çocuklarını tehdit ettiğini söyleyen baba Ali Yavuz, “Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor” iddiasında bulundu. Anne Nedime Yavuz’un çocuklarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz gün, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Anne Nedime Yavuz tarafından uygulanan şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE KOCASINI AKCİĞERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Gaziantep’te daha önce eşi tarafından bıçaklanan Ali Yavuz eşi Nedime Yavuz'dan şikayetçi olmak için mahkemeye müracaat etti. Şikayet davaları devam eden çiftin çocuklarını de öz annesi tarafından şiddet uygulayan anne hakkında baba Ali Yavuz, “Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” dedi.

Haberin Devamı

“ÇOCUKLAR DA ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE AĞLIYOR”

Yaşadıkları olaylarla ilgili ellerinde cep telefonu kamera kaydı ve ses kayıtlarının olduğunu vurgulayan Ali Yavuz, kayıtlarda çocuklarına uygulanan şiddet ve tehditlerin de yer aldığını ifade ederek, "Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu.

Kocasını bıçaklayarak hastanelik etmişti Bu kez çocuklarını darp etti

Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye kanıtları imha etti. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadıysak var. Kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor.

Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir