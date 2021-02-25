Kocasından şiddet gören kadın balkondan atlamıştı! Kocasının ifadesi ortaya çıktı: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım

Olay, 16 Şubat'ta Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin darbettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şahin B. kaçarken, eşi Fatma B. vatandaşların bakışları arasında yaşadıkları binanın 2’nci katındaki balkondan atladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.’nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Bu arada Fatma B.’nin düşme anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.

GENÇ KADINA KORUMA KARARI

Adana Valiliği, Fatma B.'nin evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma B., 31 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin B. tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.

‘SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN EŞİMİN KOLUNU ISIRDIM’

Olayın ardından polis, Şahin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahin B.'nin merkez Yüreğir ilçesinde bir evde saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan Şahin B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşi Fatma B.’yi, odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü öne sürülen Şahin B.’nin emniyetteki ifadesinde, işsiz olduğu ve ekonomik sorunlar yaşadığını ve bu yüzden hayatının olumsuz etkilendiğini öne sürerek, “Eşim hasta oldu ben de doktora götürmek istediğimi söyledim. O gün öğleden sonra eve gelip sokakta eşimi arayıp ‘Doktora gidelim’ dedim. Bir süre bekledim, eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra üzerime yürüdü. Ben de kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Eşimi darbetmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm ve kimseden şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.

Fatma B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.