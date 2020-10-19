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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Kocasinan’da muhtarlar ağaçları toprakla buluşturdu

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Kocasinan’da muhtarlar ağaçları toprakla buluşturdu
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KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturdu.

Kocasinan’da muhtarlar ağaçları toprakla buluşturdu
Kocasinan Belediyesi tarafından Vezirler Caddesi ve Saraybosna Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. Daha yeşil Kocasinan için ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Muhtarlar Gününe ithafen bütün muhtarlarımızın adına ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Öncelikle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum. Bizim için muhtarlarımız önemli ve değerlidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizim iletişim köprümüzdür. Özellikle yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan'ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir" diye konuştu.

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