Kocasinan’da kırsal mahallelere hizmet çalışması sürüyor

Kocasinan Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız diye konuştu.



Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinanı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde stabilize yol yapıyoruz. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Yaya ve kaldırım yollarında kilit parke çalışması yapıyoruz. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yaptık. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.