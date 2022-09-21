Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocası itiraf etti: 2 yıldır aranan Yasemin toprağa gömülü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Cinayet#Kadın
Kocası itiraf etti: 2 yıldır aranan Yasemin toprağa gömülü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği 3 çocuk annesi Yasemin Demir’in (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla Demir’in cesedi, arazide toprağa gömülü bulundu.

BAHANESİ TANIDIK: BENİ ALDATTI

Yasemin Demir’in görümcesi M.D. ifadesinde cinayeti kadının eşi Rüstem Demir’in işlediğini söyledi. M.D. kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.’nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.’ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise M.A.D. olduğunu anlattı. İfadede ismi geçen kişiler gözaltına alınırken, Rüstem Demir de polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Rüstem Demir, Yasemin Demir’i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyerek, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu öne sürdü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Cinayet#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet