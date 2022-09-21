Kocası itiraf etti: 2 yıldır aranan Yasemin toprağa gömülü bulundu

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Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla Demir’in cesedi, arazide toprağa gömülü bulundu.

BAHANESİ TANIDIK: BENİ ALDATTI

Yasemin Demir’in görümcesi M.D. ifadesinde cinayeti kadının eşi Rüstem Demir’in işlediğini söyledi. M.D. kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.’nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.’ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise M.A.D. olduğunu anlattı. İfadede ismi geçen kişiler gözaltına alınırken, Rüstem Demir de polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Rüstem Demir, Yasemin Demir’i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyerek, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu öne sürdü.