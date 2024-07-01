Koçarslan Ailesi’ndeki vasi krizi çözüldü

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Çiftin bu evliliğinden ünlü gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, Melahat, Zülfiye, Nihat ve İbrahim Koçarslan isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. Hasan Fikri Koçarslan’ın evlilik dışı Bülent ve Levent Koçarslan isimli iki çocuğu daha bulunuyordu.

İbrahim Koçarslan, annesi Hanım Koçarslan’ın eğitimsiz olması ve yaşı nedeniyle taşınır - taşınmaz mal varlığını doğru yönetemediği gerekçesiyle, vasi atanması için dava açtı.

İKİ AYRI KİŞİ ATANDI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Hanım Koçarslan’ın kızları Melahat ve Zülfiye Koçarslan ile taraf avukatları katıldı.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan gelen raporda, demans tanısı konulan Hanım Koçarslan’ın akıl sağlığı ve akıl zayıflığı nedeniyle vasi atanması gerektiği ifade edildi.

Duruşmada söz alan Hanım Koçarslan’ın kızları Zülfiye ve Melahat Koçarslan’ın avukatı, geçici vasi Pelin Koçarslan yerine Melahat Koçarslan’ın vasi olarak atanmasını talep etti. Davacı İbrahim Koçarslan’ın avukatları ise rapor doğrultusunda Hanım Koçarslan’ın kısıtlanmasını ve vasi atanması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, akıl zayıflığı tespit edilen Hanım Koçarslan’a, vasi tayinine (atanmasına) karar verdi. Hanım Koçarslan’a vasi olarak aileden Pelin Koçarslan ile mal varlığı durumuyla ilgili gelirleri gözetlemek ve mali işleri denetlemek için mali müşavir Burcu Cengiz’i atadı.