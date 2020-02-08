Kocakarı soğukları ne zaman başlıyor?

Kışın sonundaki en soğuk günler olarak bilinen kocakarı soğukları, baharın müjdecisi olan mart ayının ortalarında buz gibi bir soğuk getiren doğa olayı olarak tanımlanabilir. İşte, kocakarı ya da bir diğer ifadeyle 'Berdülacüz' hakkında merak edilenler...

Kapıdan baktırıp, kazma kürek yaktıran mart ayının içerisindeki bazı günler farklı isimlerle adlandırılıyor: Sın, Sinnaber, Vabır, Amir, Mutemir, Muallel, Matfiyülcemer… Baharın müjdecisi olan mart ayının ortalarında buz gibi bir soğuk getiren bu 7 günün ise genel bir adı var: Berdül’acüz. Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül’acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.

NEDEN KOCA KARISOĞUKLARI DENİYOR?

Halk dilinde "kocakarı soğukları” olarak da bilinen Berdül'acüz aslında oldukça anlamlı bir benzetmeden geliyor. "Acüz" omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu. Bu kelime Arapça’da kocakarı manasına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına "kocakarı soğukları" olarak kalmış.