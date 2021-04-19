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Gündem
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Kocaeli’ye çamur yağdı

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Kocaeli’ye çamur yağdı

KUZEY Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Kocaeli'de yağmurla birlikte çamur yağdı. Bazı sürücüler araçlarındaki tozu kendi imkanları ile temizlerken bazı da oto yıkamacılar ile akaryakıt istasyonlarındaki yıkama bölümlerine araçlarını götürerek temizletti

Kocaeli’ye çamur yağdı
Aracını oto yıkamacıya götüreceğini söyleyen Burak Ergelen, "Hafta sonu arabayı yıkamıştım ama sabah kalktığımda çamurla kaplıydı. Bir türlü bitmiyor çamurlar. Meteorolojiye göre de çarşamba gününe kadar süreceğini öğrendik. Bugün mecburen yine yıkayacağım. Çekilir gibi değil. Haftada iki defa yıkadım bu üçüncü yıkama olacak" dedi.

Aracının üzerinin tamamen çamurla kaplandığını söyleyen Kerem Karakuş da "Sabah kalktığımda arabanın üstü tamamen çamurla kaplıydı. Afrika’dan geldiği söyleniyor. Bugün de yıkatacağım, Daha önceki yıllarda da olmuştu ama bu kadar fazla olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı çamurlandı arabanın üzeri. Mahallemizdeki ve çevredeki tüm araçların genelinde üzerine çamur yağmış." diye konuştu.

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