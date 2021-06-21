Hüseyin Üzülmez kimdir? Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti!

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ve Kartepe Belediyesinin eski başkanı Hüseyin Üzülmez (56) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üzülmez'in vefatıyla ilgili Kocaelispor, "Eski başkanımız Hüseyin Üzülmez'i maalesef kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Şampiyon takımın şampiyon Başkanı, bu şehir seni unutmayacak!" mesajını paylaştı. Üzülmez, 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Eski başkanımız Hüseyin Üzülmez'i maalesef kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Şampiyon takımın şampiyon Başkanı, bu şehir seni unutmayacak! pic.twitter.com/iKBFxVBexy — Kocaelispor (@Kocaelispor) June 20, 2021

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ KİMDİR?

23 Aralık 1965 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Suadiye'de, liseyi de İzmit'te tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1986 yılında bitirdi.

1992-1998 yılları arasında oto yedek parça ticareti yaptı. Çeşitli otomotiv şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2004-2006 yılları arasında KOCAELİSPOR Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Mali Asbaşkan olarak görev yaptı. Birçok dernek sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2009 Mart - 2014 Mart döneminde İzmit Belediyesi’nde 5 yıl süre ile başkan yardımcılığı görevi yaptı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Üzülmez, 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Kocaelispor Kulübü Başkanlığı seçiminde görevi Bahri Yavuz’dan devralmıştı. Üzülmez, rahatsızlığından dolayı başkanlık görevini yönetimin kurulunda bulunan Engin Koyun’a bıraktı. İş insanı evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.

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