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Kocaelispor’a Bolu’da silah çektiler

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#Kocaelispor#Bolu#Silah
Kocaelispor’a Bolu’da silah çektiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Kocaelispor, 1’inci ligin 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için cumartesi günü seyahat ederken Bolu Dağı’nda bulunan bir tesise uğradı. Takım otobüsü hareket ettiği sırada tesiste bulunan bir grubun sözlü tepkisine uğradı. Grupta bulunan bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koşarken o anlar görüntülere yansıdı. Olayın ardından Kocaelispor Kulübü suç duyurusunda bulundu.

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Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, “22 Eylül tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya karayolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21 Eylül tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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#Kocaelispor#Bolu#Silah

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