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Gündem
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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KOCAELİ'de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. İzmit'in Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 10 santime, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de ise 42 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları karla kaplandı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. İzmit Kent Ormanı'nda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Kocaelinin yüksek kesimleri beyaza büründü

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