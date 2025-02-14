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Kocaeli'nin halk otobüsü Suriye'de görülmüştü... İşin aslı belli oldu: 'Buradan hurda araçları satın aldılar'

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#Kocaeli#Suriye#Otobüs
Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 12:23

Kocaeli'nin özel halk otobüsü Suriye'nin başkenti Şam'da görüntülendi, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye esprili bir açıklama yapan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, "Kocaeli'den Şam'a sefer başlattık, herkesin haberi olsun" diyerek, işin aslını anlattı.

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Suriye'nin başkenti Şam'da üzerinde Kocaeli ismi yazılı özel halk otobüsünün görülmesi hayrete düşürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bu anları kaydeden bir Suriyelinin, "Acayip, nasıl yani? Buraya nasıl geldi?" sözleri dikkat çekti.

Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar

"YÖNETMELİK GEREĞİ HURDA ARAÇLARIN SATIŞINI YAPIYORUZ"

Olayın ardından açıklama yapan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, esprili bir dille, "Kocaeli'den Şam'a sefer başlattık, herkesin haberi olsun" dedi. Ardından Kurt, işin aslını şöyle açıkladı:

Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar

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"Yönetmelik gereği hurda araçların satışını yapıyoruz. Suriye'den gelen bir arkadaş, bir senedir eski araçları oraya götürüyordu. Suriye'nin başkentinde Kocaeli'nin araçlarını gördük ve hoşumuza gitti.

Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar

Rejimin düşmesiyle beraber insanlar normal hayata döndü ve bizim araçlar oradaki insanlara hizmet ediyor. Şam'ı ziyaret etmeye ve çalışan araçları görmeye niyetimiz var. Hayırlısı olsun. Muhtemelen krizden dolayı araçları alıp değerlendiriyorlar. Bildiğim kadarıyla buradan 50'ye yakın araç almışlardı. Sefer olarak düzenlemeye başlamışlar. Aracın boyası da aynı duruyor"

Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar

Kocaelinin halk otobüsü Suriyede görülmüştü... İşin aslı belli oldu: Buradan hurda araçları satın aldılar

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#Kocaeli#Suriye#Otobüs

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