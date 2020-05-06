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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Kocaeli’nde sahillere vuran yosunlar temizlendi

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Kocaeli’nde sahillere vuran yosunlar temizlendi
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İZMİT Körfezi’nde, sahil ve plajlarda biriken yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan arıtma tesisleri ile İzmit Körfezi, temiz hale getirilirken, sahil ve plajlarda yıl boyunca sürdürülen yosun temizleme çalışmalarına da devam ediliyor. Yosun temizliği, bazı sahillerde her gün, bazı sahillerde ise 2 gün arayla yapılıyor. Günlük hava koşullarına göre değişkenlik göstererek, biriken yosunlar, ekipler tarafından sahil ve plajlardan temizleniyor.

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