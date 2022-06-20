Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'nde sağanak hayatı felç etti! Alt geçitleri su bastı

#Kocaeli#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Sağanak

Kocaeli'nde etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kocaeli'nde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli'nde aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sebebiyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Yayalar ise sığınacak yer aradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe