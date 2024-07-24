×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'nde polisten kaçarken korkunç kazada 2 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gölcük#Kaza
Kocaelinde polisten kaçarken korkunç kazada 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 12:57

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçarken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yirmi yaşındaki Yusuf Çelik'in öldüğü kazada, arkasındaki İsa Çınar (20) da hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde meydana geldi. Trafik polislerinin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik idaresindeki plakasız motosiklettekiler, ihtara uymadı. Başöğretmen Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ile arkasındaki İsa Çınar yola savruldu. Ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsa Çınar da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gölcük#Kaza

BAKMADAN GEÇME!