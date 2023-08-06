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Kocaeli’nde polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

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#Kocaeli#İzmit#Polis Aracı
Kocaeli’nde polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 04:14

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Ömerağa Mahallesi İstanbul - İzmit Yanyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. isimli polis memuru idaresindeki 41 A 8654 plakalı ekip aracı ile Alemdar Caddesinden yan yola çıkan N.P. hakimiyetindeki DV-11-NP Fransa plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Y.C. ve otomobilde bulunan İ.D. isimli yolcu yaralandı.

Kocaeli’nde polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

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Öte yandan kaza sebebiyle İstanbul - İzmit Yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kocaeli’nde polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

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#Kocaeli#İzmit#Polis Aracı

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