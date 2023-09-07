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Kocaeli'nde pes dedirten kuyumcu hırsızlığı! 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı

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#Kocaeli#Kuyumcu Hırsızlığı#İzmit Kaçırılan Çocuk
Kocaelinde pes dedirten kuyumcu hırsızlığı 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 01:51

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kuyumcudan 60 bin TL değerinde 16 yüzük çalınması olayına ilişkin 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheli kadının yakalandığı araçta kaçırılan çocuk da bulundu. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri kuyumcu hırsızlığı suçundan tutuklandı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. 2 kadın ile 2 kız çocuğu kuyumcuya geldi. Kadınlar alışveriş bahanesiyle altınların fiyatını sorarak, tezgahtarı oyaladı. Tezgahtarın dikkatinin dağılmasıyla, kadının koltuğunun altına giren kız çocuğu yüzük tabelasını çaldı. Kız çocuğu ardından kapıya yöneldi. Kadınların da dışarıya çıkmasıyla kaşla göz arasında değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çalan hırsılar otomobile binerek uzaklaştı.

Kocaelinde pes dedirten kuyumcu hırsızlığı 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı

YAKALANDIĞI ARAÇTA KAÇIRILAN ÇOCUK BULUNDU

Olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren S.P. ve yanındaki çocukları Düzce’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli ile birlikte olaya karışan 3 çocuk da kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kocaelinde pes dedirten kuyumcu hırsızlığı 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı

Şüphelinin yakalandığı araçta bulunan K.P.’nın da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Öte yandan, S.P.’nin yakalandığı araç içinde S.K. isimli çocuk da bulundu. S.K.’nın İzmir’de “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” konusuyla ilgili mağdur konumunda arandığı tespit edildi. Çocuğun gerekli işlemlerinin ardından yurda teslim edildiği bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. kuyumcu hırsızlığı suçundan, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.P. ise aranması sebebiyle tutuklandı.

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#Kocaeli#Kuyumcu Hırsızlığı#İzmit Kaçırılan Çocuk

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