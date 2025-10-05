×
Kocaeli’nde kıyafet tartışmasında üniversite öğrencisine saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

#Kocaeli#Kıyafet#Sosyal Medya
Kocaeli’nde kıyafet tartışmasında üniversite öğrencisine saldırmıştı İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 17:25

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisinin, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.N. gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan V.N.'nin polis merkezindeki ifadesine de ulaşıldı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

#Kocaeli#Kıyafet#Sosyal Medya

