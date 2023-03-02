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Kocaeli’nde geri dönüşüm deposunda yangın

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#Kocaeli#Geri Dönüşüm Deposu#Yangın
Kocaeli’nde geri dönüşüm deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 04:20

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sirayet etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

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Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi 3317 Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun hemen yanında bulunan bir evin çatısına da sirayet etti.

Kocaeli’nde geri dönüşüm deposunda yangın

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan gönüllü itfaiyeciler, kısa sürede adrese ulaşarak alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangın, olay yerine sevk edilen destek ekiplerin de yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın sonrasında evin çatısında ve depoda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Geri Dönüşüm Deposu#Yangın

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