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Kocaeli'nde gazeteciye saldırı! Kurtarılamadı...

#Kocaeli#İzmit#Güngör Arslan

İzmit'te yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı.

Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#İzmit#Güngör Arslan

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