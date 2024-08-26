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Kocaeli'nde feci motosiklet kazası

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#Kocaeli#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 17:03

Kocaeli'de trafiğe kapalı alanda hızlı giden motosiklet kaza yaptı. Motosiklette bulunan Dilan A. metrelerce sürüklenerek yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre yarış yaptıkları iddia edilen motosikletli grup kazaya karıştı.

Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı. Kazayı gören arkadaşları hemen yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kızın ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Trafik#Kaza

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