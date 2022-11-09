Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'nde faciadan dönüldü! LPG yüklü tanker kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#LPG Tanker#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 20:29

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG yüklü tanker bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kazada yaralanan olmazken tankerin patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Haberin Devamı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ovacık Mahallesi yan yolda meydana geldi. H.S. idaresindeki 34 US 3696 plakalı LPG yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri ezerek yan yoldan D100 Karayoluna geçti. 40 metre sürüklenen tanker bir süre sonra durdu.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şans eseri sürücü H.S. yara almazken LPG yüklü tankerin patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Kocaelinde faciadan dönüldü LPG yüklü tanker kaza yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#LPG Tanker#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip