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Kocaeli'nde fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi

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#Kocaeli#Zehirlenme#Hastane
Kocaelinde fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 23:49

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 94 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam vardiyasındaki yemeği yiyen çok sayıda işçi rahatsızlandı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan 94 işçi, ambulanslarla ve ambulansların nezaretindeki fabrikanın servis araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bir bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilglii başlatılan inceleme kapsamında tahlile gönderilmek üzere yemekten numuneler alındı.

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#Kocaeli#Zehirlenme#Hastane

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