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Kocaeli'nde eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı

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#Kocaeli#İzmit#Polis
Kocaelinde eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 11:29

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Y.K., karısıyla kavga ettiği sırada araya giren baldızı E.H'yi bıçakladı.

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Olay, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. isimli şahıs karısı ile tartıştı. Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Öfkelenen Y.K., kavgayı ayırmak için araya giren baldızı E.H'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise evin önünde kalabalığa sebep oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

 

HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti. Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#İzmit#Polis

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